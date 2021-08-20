Икра из баклажанов: рецепт от Катерины Песковой
20.08.2021
Как приготовить икру из баклажанов в домашних условиях? Финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова поделилась маминым фирменным рецептом любимой икры. Пошаговый рецепт читайте в материале.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- красные мясистые перцы – 4 шт.
- большой помидор микадо – 1 шт.
- лук (белый салатный или красный крымский) – 1 шт.
- чеснок – 2–3 зубчика
- оливковое масло
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Приготовление:
- Баклажаны и перцы запечь в духовке до готовности.
- Затем очищаем их от кожуры.
- Дальше нужно ножом измельчить готовые и очищенные овощи на мелкие кусочки.
- Помидор рубим ножом, лук нарезаем очень мелко и все перемешиваем в миске.
- Выдавливаем чеснок, солим, перчим по вкусу.
- Заливаем оливковым маслом.
Приятного аппетита!
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Источник: Instagram – peskova_katerina
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