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Икра из баклажанов: рецепт от Катерины Песковой

20.08.2021

Как приготовить икру из баклажанов в домашних условиях? Финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова поделилась маминым фирменным рецептом любимой икры. Пошаговый рецепт читайте в материале. 

икра из баклажанов

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.
  • красные мясистые перцы – 4 шт.
  • большой помидор микадо – 1 шт. 
  • лук (белый салатный или красный крымский) – 1 шт.
  • чеснок – 2–3 зубчика 
  • оливковое масло

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Приготовление:

  1. Баклажаны и перцы запечь в духовке до готовности. 
  2. Затем очищаем их от кожуры. 
  3. Дальше нужно ножом измельчить готовые и очищенные овощи на мелкие кусочки. 
  4. Помидор рубим ножом, лук нарезаем очень мелко и все перемешиваем в миске.
  5. Выдавливаем чеснок, солим, перчим по вкусу.
  6. Заливаем оливковым маслом.  

Приятного аппетита!

Не пропустите премьеру 11 сезона «МастерШеф» 28 августа в 19:00 на телеканале СТБ.

Источник: Instagram – peskova_katerina

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