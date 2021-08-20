Ікра з баклажанів: рецепт від Катерини Пєскової
20.08.2021
Як приготувати ікру з баклажанів у домашніх умовах? Фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова поділилася маминим фірмовим рецептом улюбленої ікри. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- баклажани – 2 шт.
- червоні м’ясисті перці – 4 шт.
- великий помідор мікадо – 1 шт.
- цибуля (біла салатна або червона кримська) – 1 шт.
- часник – 2–3 зубчики
- оливкова олія
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Приготування:
- Баклажани і перці запекти у духовці до готовності.
- Потім очищаємо їх від шкірки.
- Далі потрібно ножем подрібнити готові і очищені овочі на дрібні шматочки.
- Помідор рубаємо ножем, цибулю нарізаємо дуже дрібно і все перемішуємо у мисці.
- Видавлюємо часник, солимо, перчимо за смаком.
- Заливаємо оливковою олією.
Смачного!
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Джерело: Instagram – peskova_katerina
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