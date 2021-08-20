Як приготувати ікру з баклажанів у домашніх умовах? Фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова поділилася маминим фірмовим рецептом улюбленої ікри. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

баклажани – 2 шт.

червоні м’ясисті перці – 4 шт.

великий помідор мікадо – 1 шт.

цибуля (біла салатна або червона кримська) – 1 шт.

часник – 2–3 зубчики

оливкова олія

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Приготування:

Баклажани і перці запекти у духовці до готовності. Потім очищаємо їх від шкірки. Далі потрібно ножем подрібнити готові і очищені овочі на дрібні шматочки. Помідор рубаємо ножем, цибулю нарізаємо дуже дрібно і все перемішуємо у мисці. Видавлюємо часник, солимо, перчимо за смаком. Заливаємо оливковою олією.

Смачного!

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Джерело: Instagram – peskova_katerina

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