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Ікра з баклажанів: рецепт від Катерини Пєскової

20.08.2021

Як приготувати ікру з баклажанів у домашніх умовах? Фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова поділилася маминим фірмовим рецептом улюбленої ікри. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

икра из баклажанов

Інгредієнти:

  • баклажани – 2 шт.
  • червоні м’ясисті перці – 4 шт.
  • великий помідор мікадо – 1 шт.
  • цибуля (біла салатна або червона кримська) – 1 шт.
  • часник – 2–3 зубчики
  • оливкова олія

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Приготування:

  1. Баклажани і перці запекти у духовці до готовності.
  2. Потім очищаємо їх від шкірки.
  3. Далі потрібно ножем подрібнити готові і очищені овочі на дрібні шматочки.
  4. Помідор рубаємо ножем, цибулю нарізаємо дуже дрібно і все перемішуємо у мисці.
  5. Видавлюємо часник, солимо, перчимо за смаком.
  6. Заливаємо оливковою олією.

Смачного!

Не пропустіть прем’єру 11 сезону «МастерШеф» 28 серпня о 19:00 на телеканалі СТБ. 

Джерело: Instagram – peskova_katerina

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