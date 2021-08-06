Сегодня, 7 августа, в 21:00 состоится показ 10 выпуска грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса встретятся на главной кухне страны для того, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Что же будет в 10 выпуске шоу?

На знаменитой кухне «МастерШеф. CELEBRITY» ножи скрестят звездные пары: Мамарика, ALYOSHA и Екатерина Тышкевич против Сергея Середы, Тараса Тополи и Валентина Томусяка. Для мужчин это соревнование будет настоящим вызовом, ведь никто из них не может похвастаться кулинарными достижениями. Шоумен Сергей Середа и фронтмен группы «Антитіла» Тарас Тополя знают о кулинарии лишь то, что этим занимаются их жены! Но кто знает, может быть, победа в первом конкурсе раскроет в них скрытый кулинарный талант?

Video: «МастерШеф. Селебрити» выпуск 10: Кто лучше готовит ― Тарас Тополя или ALYOSHA? МастерШеф. Селебрити выпуск 10: Кто лучше готовит ― Тарас Тополя или ALYOSHA

Video: «МастерШеф. Селебрити» выпуск 10: Кто лучше готовит ― Тарас Тополя или ALYOSHA? МастерШеф. Селебрити выпуск 10: Кто лучше готовит ― Тарас Тополя или ALYOSHA

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