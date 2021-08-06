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«МастерШеф. Селебріті» випуск 10: Хто краще готує ― Тарас Тополя чи ALYOSHA?

06.08.2021

Сьогодні, 7 серпня, о 21:00 відбудеться показ 10 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зустрінуться на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж буде в 10 випуску шоу?

На знаменитій кухні «МастерШеф. CELEBRITY» ножі схрестять зіркові пари: Мамаріка, ALYOSHA і Катерина Тишкевич проти Сергія Середи, Тараса Тополі і Валентина Томусяка. Для чоловіків це змагання буде справжнім викликом, адже ніхто з них не може похвалитися кулінарними досягненнями. Шоумен Сергій Середа та фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя знають про кулінарію лише те, що цим займаються їхні дружини! Але хтозна, може, перемога у першому конкурсі розкриє в них прихований кулінарний талант?

Video: «МастерШеф. Селебріті» випуск 10: Хто краще готує ― Тарас Тополя чи ALYOSHA?

МастерШеф. Селебріті випуск 10: Хто краще готує ― Тарас Тополя чи ALYOSHA

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