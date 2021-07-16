Завтра, 17 июля, в 21:00 состоится показ 7 выпуска грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса встретятся на главной кухне страны для того, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Что же будет в 7 выпуске шоу?

На кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарном бою сойдутся самые знаменитые танцоры и хореографы страны! Кулинарными талантами будут меряться команда девушек – Яна Заец, Юля Сахневич и Кристина Шишпор и команда парней – Женя Кот, Андрей Дикий и Дмитрий Дикусар. Кого из них захлестнет азарт, и чье блюдо покорит даже Эктора?

Video: «МастерШеф. Селебрити» выпуск 7: как готовят самые знаменитые танцоры страны? В 7 выпуске Мастер Шеф Селебрити участники будут готовить бургеры. Подробности 7 выпуска Мастер Шеф Селебрити — в материале

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