«МастерШеф. Селебріті» випуск 7: як готують найзнаменитіші танцюристи країни?
16.07.2021
Завтра, 17 липня, о 21:00 відбудеться показ 7 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зустрінуться на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж буде в 7 випуску шоу?
На кухні «МастерШеф. CELEBRITY» в кулінарному бою зійдуться найзнаменитіші танцюристи і хореографи країни! Кулінарними талантами будуть мірятися команда дівчат — Яна Заєць, Юля Сахневич і Христина Шишпор і команда хлопців — Женя Кот, Андрій Дикий і Дмитро Дікусар. Кого з них накриє азарт, і чия страва підкорить навіть Ектора?
Video: «МастерШеф. Селебріті» випуск 7: як готують найзнаменитіші танцюристи країни?
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