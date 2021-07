Завтра, 17 липня, о 21:00 відбудеться показ 7 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зустрінуться на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж буде в 7 випуску шоу?

На кухні «МастерШеф. CELEBRITY» в кулінарному бою зійдуться найзнаменитіші танцюристи і хореографи країни! Кулінарними талантами будуть мірятися команда дівчат — Яна Заєць, Юля Сахневич і Христина Шишпор і команда хлопців — Женя Кот, Андрій Дикий і Дмитро Дікусар. Кого з них накриє азарт, і чия страва підкорить навіть Ектора?

