Сегодня, 26 июня, в 21:00 состоялся показ 4 выпуска грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие блондинки и брюнетки Украины сошлись в поединке на главной кухне страны, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Что же было в четвертом выпуске шоу?

В 4 выпуске на кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарном бою сошлись блондинки и брюнетки! Алена Шоптенко, Ирина Федишин и Светлана Вольнова попытались проявить свой талант и отвоевать победу у брюнеток: Надежды Матвеевой, Мишель Андраде и Александры Зарицкой.

Первым конкурсом, за который можно получить 1 балл, была эстафета. Обеим командам нужно было приготовить визитку украинской кухни ― вареники с картофелем под грибным соусом. Процесс судьи разделили на три этапа: на первом нужно приготовить тесто, нарезать грибы для соуса и лук для начинки. На втором ― приготовить начинку с картошкой и стушить грибы. На третьем ― сформировать вареники, сварить их в подсоленной воде, а также перебить блендером грибной соус. Финалом третьего этапа была презентация блюда. На это задание судьи выделили девушкам 40 минут. Самые вкусные вареники вышли у команды брюнеток, поэтому именно они получили один балл.

Вторым был конкурс под названием «Кулинарный крокодил». Алена Шоптенко и Александра Зарицкая воочию увидели блюда-оригиналы, узнали все составляющие и показали своим командам каждый этап без слов, только с помощью жестов. На все про все судьи выделили участницам всего 20 минут!

Команда блондинок приготовила виноградно-яблочные оладьи с финиковой пастой, а брюнетки ― креветки в кокосово-томатном соусе. Однако брюнетки допустили досадную ошибку: Надежда Матвеева не очистила кишечник у креветок, из-за чего расплакалась прямо на кухне шоу. А блондинки ошибочно в тесто для оладей добавили еще и кожуру винограда. Однако эта ошибка была негрубой, поэтому победу и 2 дополнительных балла завоевали блондинки!

В третьем конкурсе двум командам нужно было приготовить фаршированные перцы под соусом бешамель. Сначала участницы должны были побороться за хорошие кухонные принадлежности. На столе судей стояли две коробки: в одной ― отличные кухонные девайсы, а в другой ― искореженные вилки, шпатель и дырявая кастрюля. Команды отвечали на 10 вопросов, и та, которая набирала больше баллов, выигрывала лучшие кухонные принадлежности. Ею стала команда брюнеток. На приготовление блюд судьи выделили участницам 45 минут.

Обе команды справились с приготовлением фаршированных перцев, но лучшим было блюдо блондинок. Поэтому в 4 выпуске шоу «МастерШеф. CELEBRITY» победу одержали: Алена Шоптенко, Светлана Вольнова и Ирина Федишин.

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