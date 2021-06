Сьогодні, 26 червня, о 21:00 відбувся показ 4 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші білявки та брюнетки України зійшлися в поєдинку на головній кухні країни, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж було в четвертому випуску шоу?

У 4 випуску на кухні «МастерШеф. CELEBRITY» в кулінарному бою зійшлися білявки і брюнетки! Олена Шоптенко, Ірина Федишин і Світлана Вольнова спробували проявити свій талант і вибороти перемогу в брюнеток: Надії Матвєєвої, Мішель Андраде та Олександри Заріцької.

Першим конкурсом, за який можна отримати 1 бал, була естафета. Обом командам потрібно було приготувати візитівку української кухні — вареники з картоплею під грибним соусом. Процес судді розділили на три етапи: на першому потрібно приготувати тісто, подрібнити гриби для соусу та цибулю для начинки. На другому — приготувати начинку з картоплею і стушкувати гриби. На третьому — сформувати вареники, зварити їх у підсоленій воді, а також перебити блендером грибний соус. Фіналом третього етапу була презентація страви. На це завдання судді виділили дівчатам 40 хвилин. Найсмачніші вареники вийшли у команди брюнеток, тому саме вони отримали один бал.

Другим був конкурс під назвою «Кулінарний крокодил». Олена Шоптенко та Олександра Заріцька на власні очі побачили страви-оригінали, дізналися всі складники та показали своїм командам кожен етап без слів, лише за допомогою жестів. На все про все судді виділили учасницям лише 20 хвилин!

Команда блондинок приготувала виноградно-яблучні оладки з фініковою пастою, а брюнетки — креветки в кокосово-томатному соусі. Однак брюнетки припустилися прикрої помилки: Надія Матвєєва не зачистила кишківник у креветок, через що розплакалася прямісінько на кухні шоу. А блондинки помилково в тісто для оладок додали ще й шкірку винограду. Однак ця помилка була негрубою, саме тому перемогу та 2 додаткових бали вибороли білявки!

У третьому конкурсі двом командам потрібно було приготувати фаршировані перці під соусом бешамель. Спочатку учасниці мали позмагатися за хороше кухонне приладдя. На столі суддів стояли дві коробки: в одній — чудові кухонні девайси, а в іншій — покручені виделки, шпатель і дірява каструля. Команди відповідали на 10 запитань, і та, яка набирала найбільше балів, вигравала краще кухонне приладдя. Нею стала команда брюнеток. На приготування страв судді виділили учасницям 45 хвилин.

Обидві команди впоралися з приготуванням фаршированих перців, але кращою була страва блондинок. Тому в 4 випуску шоу «МастерШеф. CELEBRITY» перемогу здобули: Олена Шоптенко, Світлана Вольнова та Ірина Федишин.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.