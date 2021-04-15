Как приготовить жареные мидии с луком и помидорами: рецепт от Паши Серветника
15.04.2021
Существует множество интересных способов приготовления мидий. Как приготовить сочные жареные мидии с луком и помидорами, точно знает победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник. Пошаговый рецепт читайте в материале.
Ингредиенты:
- мидии
- лук
- белое вино
- томатная паста
- каперсы
- анчоусы
- чеснок и соль
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Приготовление:
- Обжариваем лук, добавляем белое вино, выпариваем.
- Затем добавляем томатную пасту, каперсы, анчоусы, мидии, чеснок и соль.
- Жарим до готовности.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – pashaservetnyk
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