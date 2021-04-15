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Як приготувати смажені мідії з цибулею і помідорами: рецепт від Паші Серветника

15.04.2021

Є безліч цікавих способів приготування мідій. Як приготувати соковиті смажені мідії з цибулею і помідорами, точно знає переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Павло Серветник. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

жареные мидии с луком и помидорами

Інгредієнти:

  • мідії
  • цибуля
  • біле вино
  • томатна паста
  • каперси
  • анчоуси
  • часник і сіль

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Приготування:

  1. Обсмажуємо цибулю, додаємо біле вино, випаровуємо.
  2. Потім додаємо томатну пасту, каперси, анчоуси, мідії, часник і сіль.
  3. Смажимо до готовності.

Смачного!

Джерело: Instagram – pashaservetnyk

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