Як приготувати смажені мідії з цибулею і помідорами: рецепт від Паші Серветника
15.04.2021
Є безліч цікавих способів приготування мідій. Як приготувати соковиті смажені мідії з цибулею і помідорами, точно знає переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Павло Серветник. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- мідії
- цибуля
- біле вино
- томатна паста
- каперси
- анчоуси
- часник і сіль
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Приготування:
- Обсмажуємо цибулю, додаємо біле вино, випаровуємо.
- Потім додаємо томатну пасту, каперси, анчоуси, мідії, часник і сіль.
- Смажимо до готовності.
Смачного!
Джерело: Instagram – pashaservetnyk
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