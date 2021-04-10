С первых минут в 10 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 10 выпуске, уже сейчас.

На конкурсе черных сегодня боролись: Стелла, Николай Люлько, Игорь, Николай Мыгаль и Неля. По правилам конкурса, на кухонной поверхности были разные предметы: кеды, виниловый диск, яйца, роза и др. Участникам нужно было приготовить точные копии этих предметов из обычных продуктов по полтора часа.

Стелла готовила блюдо в виде перепелиных яиц в гнезде. Само гнездо девушка испекла из песочного теста с сиропом с добавлением хереса, с соусом из филадельфии и цедры лайма, а яйца ― из мусса белого шоколада, груши и желе из пюре груши и маракуйи. Внешне блюдо было похожим на предмет, однако по словам Эктора, не хватало точности в деталях. Однако на вкус и тесто, и начинка были гармоничными.

У Николая было блюдо в виде розы. Но участник упустил важные детали ― обертку и нить. А вот сама роза была сделана из свеклы и рикотты. Эктору не понравилось слишком классическое исполнение: блюдо хоть и было хорошо приготовлено, но не было оригинальным.

Игорь приготовил блюдо, очень похожее на виниловую пластинку. Оно было выполнено из песочного теста, мусса с маскарпоне, дор блю, пыли из свеклы и джема из малины. По мнению Эктора, начинки было немного и по вкусам блюдо было недоработанным.

Николаю Мыгалю нужно было воспроизвести кирпич. Его он сделал из бисквитного коржа и кремов: пектинового джема из облепихи, крема-пюре из граната и крема-чиз с куркумой. Отдельно эти составляющие были интересными, но, по словам судей, вместе они контрастировали.

Лилия должна была приготовить блюдо в форме бревна. Девушка испекла бисквит с ромом, соком лимона, ванилью и шоколадным ганашем. Эктор сразу сказал, что блюдо похоже на деревянную колоду, но внутри не хватало крема или мусса.

Неля приготовила клубок ниток из двух полусфер: первая была сделана на основе сливок, белого шоколада и филадельфии, а вторая ― из бисквита, кедрового ореха и вишни. Нитки ― из теста для блинов. Блюдо вышло похожим на клубок ниток, но тесто было недоготовленым, а нижний слой десерта ― сухим.

Хуже всех на сегодняшнем испытании проявили себя Неля и Николай Люлько. Но Николай допустил меньше ошибок в своем блюде. Поэтому в 10 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинула Неля Бадамшина.

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