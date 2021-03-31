Рецепт идеального французского сэндвича от Ольги Мартыновской

Завтрак – самый важный прием пищи. Но что же делать, если хочется попробовать утром что-то новое? Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Ольга Мартыновская решила этот вопрос за вас! Пошаговый рецепт приготовления простых и вкусных сэндвичей Croque Monsieur от Ольги Мартыновской ― читайте в материале.

Ингредиенты:

тостовый хлеб (или свежий мягкий батон) — 4 ломтика

яйцо — 1 шт.

сыр (можно моцареллу) — 100 г

жирная сметана или домашние сливки — 100 г

мускатный орех

соль, перец

ветчина — 2 ломтика

сливочное масло — 20 г

Способ приготовления:

Натираем сыр и добавляем в него одно яйцо и ложку сметаны. Добавляем в эту смесь черный перец, мускатный орех и немного соли. Перебиваем в блендере до однородности. Намазываем получившуюся массу на ломтик хлеба. Кладем на хлеб ломтик ветчины и сверху накрываем хлебом. Намазываем сэндвич подсолнечным маслом и разогреваем сковородку. Жарим сендвич на среднем огне на сливочном масле пару минут.

Приятного аппетита!

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