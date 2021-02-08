Своим рецептом утиного филе с полентой и соленой карамелью поделился участник проекта «МастерШеф. Профессионалы» Дима Касап. Всего за полтора часа у вас получится приготовить две порции настоящего ресторанного блюда. Пошаговый рецепт приготовления утиного филе с полентой и соленой карамелью читайте в материале.

Ингредиенты:

полента (можно и кукурузная каша) – 100 г

Ингредиенты для соленой карамели:

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Приготовление:

После того, как наш сироп приобрел янтарный цвет, вводим наши горячие сливки и сливочное масло. Все хорошенько вымешиваем, добавляем соль и убираем с плиты.

Пока сахар топится, мы ставим еще один сотейник, в котором мы доводим до кипения сливки и топим сливочное масло.

Сахарный сироп, который у нас получился, должен еще стоять на плите, пока он не поменяет свой светлый цвет на янтарный.

В сотейнике смешаем воду и сахар для нашей карамели и поставим вытапливаться на малый огонь. Сахар должен полностью раствориться.

Кстати, соленая карамель может храниться в банке в холодильнике, поэтому можете умножить количество ингредиентов в пару раз и баловать своих близких с утра карамелькой.

Утку хорошо высушиваем бумажными полотенцами, делаем надрезы на шкуре (важно не задевать мясо) в виде ромбиков и кладем на горячую сковородку без масла шкурой вниз, на маленький огонь.

Пока жир с утки вытапливается, берем сотейник с двойным дном, дабы полента не пригорела, и кипятим воду (я иногда добавляю сливки, чтобы каша была более нежной).

Добавляем оливковое масло и соль.

Отдельно на сковородке обжариваем порезанные на 4 части грибы шиитаке и лук-порей.

Как только вода закипела, мы всыпаем всю поленту и начинаем очень быстро и интенсивно все смешивать.

Полента готова, когда она отлипает от стенок сотейника без проблем. Добавляем жареные шиитаке с луком и перемешиваем.

Когда у нас все готово и утиный жир вытопился, а шкура утки больше напоминает чипс, можно присолить филе, поперчить и приступать к презентации.