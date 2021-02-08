Своїм рецептом качиного філе з полентою і солоною карамеллю поділився учасник проєкту «МастерШеф. Професіонали» Діма Касап. Всього за півтори години вам вдасться приготувати дві порції справжньої ресторанної страви. Покроковий рецепт приготування качиного філе з полентою і солоною карамеллю читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Інгредієнти для солоної карамелі:

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Приготування:

Після того, як наш сироп набув бурштинового кольору, вводимо наші гарячі вершки і вершкове масло. Все добре вимішуємо, додаємо сіль і знімаємо з плити.

Поки цукор топиться, ми ставимо ще один сотейник, в якому ми доводимо до кипіння вершки і топимо вершкове масло.

Цукровий сироп, який у нас вийшов, повинен ще стояти на плиті, поки він не змінить свій світлий колір на бурштиновий.

У сотейнику змішаємо воду і цукор для нашої карамелі та поставимо витоплюватися на малий вогонь. Цукор повинен повністю розчинитися.

До речі, солона карамель може зберігатися в банці в холодильнику, тому можете помножити кількість інгредієнтів в пару разів і балувати своїх близьких зранку карамелькою.

Качку добре висушуємо паперовими рушниками, робимо надрізи на шкірі (важливо не зачіпати м’ясо) у вигляді ромбів і кладемо на гарячу сковорідку без олії шкурою вниз, на маленький вогонь.

Поки жир з качки витоплюється, беремо сотейник з подвійним дном, щоб полента не пригоріла, і кип’ятимо воду (я іноді додаю вершки, щоб каша була ніжнішою).

Додаємо оливкову олію і сіль.

Окремо на сковорідці обсмажуємо порізані на 4 частини гриби шіїтаке і цибулю-порей.

Щойно вода закипить, ми всипаємо всю поленту і починаємо дуже швидко й інтенсивно все змішувати.

Полента готова, коли вона відлипає від стінок сотейника без проблем. Додаємо смажені шіїтаке з цибулею і перемішуємо.

Коли у нас все готово і качиний жир витопився, а шкура качки більше нагадує чипс, можна присолити філе, поперчити і приступати до презентації.