Маринады для рыбы: рецепт от Евгения Гребеника
25.01.2021
Ищете простые, но оригинальные рецепты маринадов для рыбы? Своими домашними рецептами любимых маринадов поделился победитель проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2 Евгений Гребеник.
Маринад для речной рыбы
Для 1 кг карпа (филе или нарезанного стейками):
- Лук репчатый — 1/2 луковицы среднего размера
- Помидор среднего размера — 1 шт.
- Цедра одного лимона
- Листья мяты — 10 крупных листочков
- Петрушка свежая — 10 г
- Соль каменная — 12 г
- Масло растительное — 5 г
Способ приготовления:
- Луковицу и помидор измельчаем в кухонном комбайне в сок. Поливаем им рыбу, приправляем солью, цедрой лимона, мелкорубленой петрушкой и мятой, сбрызгиваем растительным маслом.
- Куски рыбы тщательно перемешиваем руками и оставляем для маринования в холодильнике на 3―4 часа. Структура рыбного филе достаточно нежная, поэтому не стоит злоупотреблять временем мариновки.
Маринад для жирной морской рыбы
Для 6 рыб среднего размера:
- Зелень петрушки — 100 г
- Зелень укропа — 100 г
- Кориандр молотый — 5 г
- Соль каменная — 10 г
- Перец душистый — 5 г
- Лук красный — 1/2 луковицы
- Горчица в зёрнах — 25 г
- Соус соевый — 25 г
- Немного воды
- Лимон, нарезанный кольцами — 2 шт.
Способ приготовления:
- Все ингредиенты для маринада соединяем в чаше блендера и измельчаем до состояния густого зелёного пюре.
- С помощью рыбного ножа и ножниц вырезаем из рыбной тушки (со стороны брюха) хребет и рёберные кости. Подготовленную рыбу выкладываем на кухонную доску и открываем «книжечкой».
- Обильно смазываем рыбу маринадом с помощью кулинарной кисти, раскладываем кольца нарезанного лимона и закрываем «книжечку».
- Оставляем рыбу мариноваться в холодильнике на протяжении 2―3 часов.
- На костре запекаем рыбу на решётке или сетке (ни к коем случае не открывая тушку) по 5 минут с каждой стороны.
Приятного аппетита!
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