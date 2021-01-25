Маринады для рыбы: рецепт от Евгения Гребеника

Ищете простые, но оригинальные рецепты маринадов для рыбы? Своими домашними рецептами любимых маринадов поделился победитель проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2 Евгений Гребеник.

Маринад для речной рыбы

Для 1 кг карпа (филе или нарезанного стейками):

Лук репчатый — 1/2 луковицы среднего размера

Помидор среднего размера — 1 шт.

Цедра одного лимона

Листья мяты — 10 крупных листочков

Петрушка свежая — 10 г

Соль каменная — 12 г

Масло растительное — 5 г

Способ приготовления:

Луковицу и помидор измельчаем в кухонном комбайне в сок. Поливаем им рыбу, приправляем солью, цедрой лимона, мелкорубленой петрушкой и мятой, сбрызгиваем растительным маслом. Куски рыбы тщательно перемешиваем руками и оставляем для маринования в холодильнике на 3―4 часа. Структура рыбного филе достаточно нежная, поэтому не стоит злоупотреблять временем мариновки.

Маринад для жирной морской рыбы

Для 6 рыб среднего размера:

Зелень петрушки — 100 г

Зелень укропа — 100 г

Кориандр молотый — 5 г

Соль каменная — 10 г

Перец душистый — 5 г

Лук красный — 1/2 луковицы

Горчица в зёрнах — 25 г

Соус соевый — 25 г

Немного воды

Лимон, нарезанный кольцами — 2 шт.

Способ приготовления:

Все ингредиенты для маринада соединяем в чаше блендера и измельчаем до состояния густого зелёного пюре. С помощью рыбного ножа и ножниц вырезаем из рыбной тушки (со стороны брюха) хребет и рёберные кости. Подготовленную рыбу выкладываем на кухонную доску и открываем «книжечкой». Обильно смазываем рыбу маринадом с помощью кулинарной кисти, раскладываем кольца нарезанного лимона и закрываем «книжечку». Оставляем рыбу мариноваться в холодильнике на протяжении 2―3 часов. На костре запекаем рыбу на решётке или сетке (ни к коем случае не открывая тушку) по 5 минут с каждой стороны.

Приятного аппетита!

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