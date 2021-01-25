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Маринады для рыбы: рецепт от Евгения Гребеника

25.01.2021

Ищете простые, но оригинальные рецепты маринадов для рыбы? Своими домашними рецептами любимых маринадов поделился победитель проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2 Евгений Гребеник.

Маринад для речной рыбы

Для 1 кг карпа (филе или нарезанного стейками):

  • Лук репчатый — 1/2 луковицы среднего размера
  • Помидор среднего размера — 1 шт.
  • Цедра одного лимона
  • Листья мяты — 10 крупных листочков
  • Петрушка свежая — 10 г
  • Соль каменная — 12 г
  • Масло растительное — 5 г

Способ приготовления: 

  1. Луковицу и помидор измельчаем в кухонном комбайне в сок. Поливаем им рыбу, приправляем солью, цедрой лимона, мелкорубленой петрушкой и мятой, сбрызгиваем растительным маслом.
  2. Куски рыбы тщательно перемешиваем руками и оставляем для маринования в холодильнике на 3―4 часа. Структура рыбного филе достаточно нежная, поэтому не стоит злоупотреблять временем мариновки.

Маринад для жирной морской рыбы 

Для 6 рыб среднего размера:

  • Зелень петрушки — 100 г
  • Зелень укропа — 100 г
  • Кориандр молотый — 5 г
  • Соль каменная — 10 г
  • Перец душистый — 5 г
  • Лук красный — 1/2 луковицы
  • Горчица в зёрнах — 25 г
  • Соус соевый — 25 г
  • Немного воды
  • Лимон, нарезанный кольцами — 2 шт. 

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты для маринада соединяем в чаше блендера и измельчаем до состояния густого зелёного пюре.
  2. С помощью рыбного ножа и ножниц вырезаем из рыбной тушки (со стороны брюха) хребет и рёберные кости. Подготовленную рыбу выкладываем на кухонную доску и открываем «книжечкой». 
  3. Обильно смазываем рыбу маринадом с помощью кулинарной кисти, раскладываем кольца нарезанного лимона и закрываем «книжечку». 
  4. Оставляем рыбу мариноваться в холодильнике на протяжении 2―3 часов. 
  5. На костре запекаем рыбу на  решётке или сетке (ни к коем случае не открывая тушку) по 5 минут с каждой стороны.

Приятного аппетита!

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