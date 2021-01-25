Маринади для риби: рецепти від Євгена Гребеника

Шукаєте прості, але оригінальні рецепти маринадів для риби? Своїми домашніми рецептами улюблених маринадів поділився переможець проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2 Євген Гребеник.

Маринад для річкової риби

Для 1 кг коропа (філе або нарізаного стейками):

Цибуля ріпчаста — 1/2 цибулини середнього розміру

Помідор середнього розміру — 1 шт.

Цедра одного лимона

Листя м’яти — 10 великих листочків

Петрушка свіжа — 10 г

Сіль кам’яна — 12 г

Олія — ​​5 г

Спосіб приготування:

Цибулину і помідор перетираємо в кухонному комбайні на сік. Поливаємо ним рибу, приправляємо сіллю, цедрою лимона, подрібненою петрушкою і м’ятою, скроплюємо олією. Шматки риби ретельно перемішуємо руками і залишаємо для маринування в холодильнику на 3—4 години. Структура рибного філе досить ніжна, тому не варто зловживати часом маринування.

Маринад для жирної морської риби

Для 6 риб середнього розміру:

Зелень петрушки — 100 г

Зелень кропу — 100 г

Коріандр мелений — 5 г

Сіль кам’яна — 10 г

Перець духмяний — 5 г

Цибуля червона — 1/2 цибулини

Гірчиця в зернах — 25 г

Соус соєвий — 25 г

Трохи води

Лимон, нарізаний кільцями — 2 шт.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти для маринаду з’єднуємо в чаші блендера і подрібнюємо до стану густого зеленого пюре. За допомогою рибного ножа і ножиць вирізаємо з рибної тушки (з боку черева) хребет і реберні кістки. Підготовлену рибу викладаємо на кухонну дошку і відкриваємо «книжечкою». Щедро змащуємо рибу маринадом за допомогою кулінарного пензля, розкладаємо кільця нарізаного лимона і закриваємо «книжечку». Залишаємо рибу маринуватися в холодильнику протягом 2—3 годин. На багатті запікаємо рибу на решітці або сітці (у жодному разі не відкриваючи тушку) по 5 хвилин з кожного боку.

Смачного!

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