Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Маринади для риби: рецепти від Євгена Гребеника

25.01.2021

Шукаєте прості, але оригінальні рецепти маринадів для риби? Своїми домашніми рецептами улюблених маринадів поділився переможець проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2 Євген Гребеник.

Маринад для річкової риби

Для 1 кг коропа (філе або нарізаного стейками):

  • Цибуля ріпчаста — 1/2 цибулини середнього розміру
  • Помідор середнього розміру — 1 шт.
  • Цедра одного лимона
  • Листя м’яти — 10 великих листочків
  • Петрушка свіжа — 10 г
  • Сіль кам’яна — 12 г
  • Олія — ​​5 г

Спосіб приготування:

  1. Цибулину і помідор перетираємо в кухонному комбайні на сік. Поливаємо ним рибу, приправляємо сіллю, цедрою лимона, подрібненою петрушкою і м’ятою, скроплюємо олією.
  2. Шматки риби ретельно перемішуємо руками і залишаємо для маринування в холодильнику на 3—4 години. Структура рибного філе досить ніжна, тому не варто зловживати часом маринування.

Маринад для жирної морської риби

Для 6 риб середнього розміру:

  • Зелень петрушки — 100 г
  • Зелень кропу — 100 г
  • Коріандр мелений — 5 г
  • Сіль кам’яна — 10 г
  • Перець духмяний — 5 г
  • Цибуля червона — 1/2 цибулини
  • Гірчиця в зернах — 25 г
  • Соус соєвий — 25 г
  • Трохи води
  • Лимон, нарізаний кільцями — 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Усі інгредієнти для маринаду з’єднуємо в чаші блендера і подрібнюємо до стану густого зеленого пюре.
  2. За допомогою рибного ножа і ножиць вирізаємо з рибної тушки (з боку черева) хребет і реберні кістки. Підготовлену рибу викладаємо на кухонну дошку і відкриваємо «книжечкою».
  3. Щедро змащуємо рибу маринадом за допомогою кулінарного пензля, розкладаємо кільця нарізаного лимона і закриваємо «книжечку».
  4. Залишаємо рибу маринуватися в холодильнику протягом 2—3 годин.
  5. На багатті запікаємо рибу на решітці або сітці (у жодному разі не відкриваючи тушку) по 5 хвилин з кожного боку.

Смачного!

Більше на тему: Що має бути в щоденному раціоні чоловіка

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати