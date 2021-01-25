Маринади для риби: рецепти від Євгена Гребеника
25.01.2021
Шукаєте прості, але оригінальні рецепти маринадів для риби? Своїми домашніми рецептами улюблених маринадів поділився переможець проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2 Євген Гребеник.
Маринад для річкової риби
Для 1 кг коропа (філе або нарізаного стейками):
- Цибуля ріпчаста — 1/2 цибулини середнього розміру
- Помідор середнього розміру — 1 шт.
- Цедра одного лимона
- Листя м’яти — 10 великих листочків
- Петрушка свіжа — 10 г
- Сіль кам’яна — 12 г
- Олія — 5 г
Спосіб приготування:
- Цибулину і помідор перетираємо в кухонному комбайні на сік. Поливаємо ним рибу, приправляємо сіллю, цедрою лимона, подрібненою петрушкою і м’ятою, скроплюємо олією.
- Шматки риби ретельно перемішуємо руками і залишаємо для маринування в холодильнику на 3—4 години. Структура рибного філе досить ніжна, тому не варто зловживати часом маринування.
Маринад для жирної морської риби
Для 6 риб середнього розміру:
- Зелень петрушки — 100 г
- Зелень кропу — 100 г
- Коріандр мелений — 5 г
- Сіль кам’яна — 10 г
- Перець духмяний — 5 г
- Цибуля червона — 1/2 цибулини
- Гірчиця в зернах — 25 г
- Соус соєвий — 25 г
- Трохи води
- Лимон, нарізаний кільцями — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Усі інгредієнти для маринаду з’єднуємо в чаші блендера і подрібнюємо до стану густого зеленого пюре.
- За допомогою рибного ножа і ножиць вирізаємо з рибної тушки (з боку черева) хребет і реберні кістки. Підготовлену рибу викладаємо на кухонну дошку і відкриваємо «книжечкою».
- Щедро змащуємо рибу маринадом за допомогою кулінарного пензля, розкладаємо кільця нарізаного лимона і закриваємо «книжечку».
- Залишаємо рибу маринуватися в холодильнику протягом 2—3 годин.
- На багатті запікаємо рибу на решітці або сітці (у жодному разі не відкриваючи тушку) по 5 хвилин з кожного боку.
Смачного!
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