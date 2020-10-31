С первых минут в 9 выпуске «МастерШеф»-10 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных задач. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-10 в 9 выпуске, уже сейчас.

Задача для конкурса черных была невероятно сложной. Сегодня в нем состязались восемь участников: Ирина Раковчен, Марина Шмалько, Марина Кобчук, Роман Петрушенко, Ирина Маленко, Александр Горчаков, Екатерина Демьянова и Мирра Борисова. Они поехали за город и в условиях леса должны были приготовить изысканные десерты. Однако продукты для них находились в специальных коробках, которые нужно было доставить только на определенном виде транспорта ― осле, тачке, бочке и др. У каждого участника было 45 минут, чтобы перевезти к своему рабочему месту коробку с продуктами и заглянуть в нее.

Когда конкурсанты приехали на кухню проекта, судьи определили, у кого получились самые плохие десерты. Сегодня с этим заданием не справились Роман Петрушенко и Екатерина Демьянова. Они единственные, кто не были десертниками в битве черных. Однако одно из их блюд все же понравилось жюри больше. Его приготовила Екатерина Демьянова. Это был элементарный десерт, зато приятный на вкус. Поэтому в 9 выпуске «МастерШеф»-10 кухню проекта покинул Роман Петрушенко.

Дальше будет еще жарче! Не пропустите 10 выпуск «МастерШеф»-10 7 ноября в 19:00 на телеканале СТБ!

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