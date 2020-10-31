Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Кто покинул «МастерШеф»-10 в 9 выпуске от 31.10.2020

31.10.2020

С первых минут в 9 выпуске «МастерШеф»-10 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных задач. Однако не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-10 в 9 выпуске, уже сейчас.

Задача для конкурса черных была невероятно сложной. Сегодня в нем состязались восемь участников: Ирина Раковчен, Марина Шмалько, Марина Кобчук, Роман Петрушенко, Ирина Маленко, Александр Горчаков, Екатерина Демьянова и Мирра Борисова. Они поехали за город и в условиях леса должны были приготовить изысканные десерты. Однако продукты для них находились в специальных коробках, которые нужно было доставить только на определенном виде транспорта ― осле, тачке, бочке и др. У каждого участника было 45 минут, чтобы перевезти к своему рабочему месту коробку с продуктами и заглянуть в нее.

Когда конкурсанты приехали на кухню проекта, судьи определили, у кого получились самые плохие десерты. Сегодня с этим заданием не справились Роман Петрушенко и Екатерина Демьянова. Они единственные, кто не были десертниками в битве черных. Однако одно из их блюд все же понравилось жюри больше. Его приготовила Екатерина Демьянова. Это был элементарный десерт, зато приятный на вкус. Поэтому в 9 выпуске «МастерШеф»-10 кухню проекта покинул Роман Петрушенко.

Дальше будет еще жарче! Не пропустите 10 выпуск «МастерШеф»-10 7 ноября в 19:00 на телеканале СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить