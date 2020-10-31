З перших хвилин у 9 випуску «МастерШеф»-10 панувала напружена атмосфера. На претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-10 у 9 випуску, вже зараз.

Завдання для конкурсу чорних було неймовірно складним. Сьогодні в ньому змагалися вісім учасників: Ірина Раковчен, Марина Шмалько, Марина Кобчук, Роман Петрушенко, Ірина Маленко, Олександр Горчаков, Катерина Дем’янова і Мірра Борисова. Вони поїхали за місто і в умовах лісу повинні були приготувати вишукані десерти. Однак продукти для них містилися у спеціальних коробках, які потрібно було доставити лише на певному виді транспорту ― віслюку, тачці, бочці та ін. У кожного учасника було 45 хвилин на те, щоб доправити до свого робочого місця коробку з продуктами і зазирнути в неї.

Коли учасники приїхали на кухню проєкту, судді визначили, у кого вийшли найгірші десерти. Сьогодні з цим завданням не впоралися Роман Петрушенко і Катерина Дем’янова. Вони єдині, хто не були десертниками в битві чорних. Однак серед їхніх страв одна сподобалася журі більше. Її приготувала Катерина Дем’янова. Хоча це був елементарний десерт, зате приємний на смак. Тому в 9 випуску «МастерШеф»-10 кухню проєкту залишив Роман Петрушенко.

Далі буде ще гарячіше! Не пропустіть 10 випуск «МастерШеф»-10 7 листопада о 19:00 на телеканалі СТБ!

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