Уже завтра, 31 октября, в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром 9 выпуска 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». На прошлой неделе участники соревновались в конкурсе «Биржа труда», в котором нужно было сделать как можно больше копий блюда-образца. А что они будут делать на этой неделе? Подробности ― далее в материале.

14 кулинаров-любителей готовы на все, чтобы доказать: они достойны продолжать борьбу на кухне «МастерШеф». В конкурсе «Крот» за 1 час участники должны будут определить, кто, на их взгляд, портит блюда всей команды. Если команда вовремя не заметит «вредителя», все ее члены должны будут надеть на себя черные фартуки.

В этом сезоне, в отличие от предыдущих, командам нужно будет приготовить не одно блюдо, а целый итальянский сет из трех блюд. Но справятся ли с этой задачей участники? И кто из «кротов» будет помогать команде, а не отвлекать?

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский

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