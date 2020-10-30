Уже завтра, 31 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом 9 випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники змагалися в конкурсі «Біржа праці», де треба було зробити якомога більше копій страви-зразка. А що вони робитимуть цього тижня? Подробиці ― далі в матеріалі.

14 кулінарів-аматорів готові на все, щоб довести: вони гідні продовжувати боротьбу на кухні «МастерШеф». У конкурсі «Кріт» за 1 годину учасники повинні будуть визначити, хто, на їхній погляд, псує страви всієї команди. Якщо команда вчасно не помітить «шкідника», всі її члени муситимуть одягнути на себе чорні фартухи.

Цього сезону, на відміну від попередніх, командам потрібно буде приготувати не одну страву, а цілий італійський сет із трьох страв. Та чи впораються із цим завданням учасники? І хто з «кротів» буде допомагати команді, а не відволікати?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

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