«Пьяная вишня» – это классический бисквит с добавлением вишни, шоколада и взбитых сливок. В мире этот торт также называют «Шварцвальд» и «Black forest» («Черный лес»). Для детского праздника это лакомство точно не подойдет, но однозначно порадует взрослых. Своим рецептом поделилась самая сексуальная участница «МастерШеф»-9 Юлия Акименко. Пошаговый рецепт приготовления торта «Пьяная вишня» читайте в материале.

Ингредиенты для бисквита:

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

мука – 100 г

какао – 40 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление:

Белки отделить от желтков и взбить по отдельности с сахаром. Аккуратно смешать белки с желтками силиконовой лопаткой. Взять сито и постепенно просеять все сухие ингредиенты, одновременно вмешивая их в яичную массу. Движения должны быть направлены в одну сторону, снизу вверх. Переливаем тесто в форму и ставим на 20 – 25 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Проверяем время от времени готовность бисквита деревянной зубочисткой. Готовый бисквит вынимаем и ставим остывать.

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Ингредиенты для пропитки:

«Предварительно за сутки я замочила вишню в коньяке. Затем достала, процедила и хорошо отжала вишню от лишней жидкости», – делится Юлия.

коньяк с соком вишни – треть стакана

кофе – 2 ч. л.

кипяченая вода

Приготовление:

Соединить все ингредиенты и перемешать. Дать настояться.

Ингредиенты для крема:

рикотта – 250 г

филадельфия – 50 г

яйца – 3 шт.

сахар – примерно 150 г

Приготовление:⠀

Белки отделить от желтков. Взбить то и другое с сахаром. Белки взбиваем несильно, чтоб крем получился жиденький. Ко взбитым желткам добавляем 2 вида сыра и перемешиваем до однородности. Можно даже аккуратно взбить. Добавляем белки и перемешиваем. Пробуем на вкус, и если все нравится, значит, крем готов.

Собираем десерт:

На дно креманки выкладываем бисквит, который мы промокнули в пропитке.

Добавляем вишню и сверху покрываем кремом. Продолжаем в такой же очередности укладывать слои, пока не закончится место.

Сверху посыпаем какао и украшаем свежими ягодами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Приятного аппетита!

Источник: Instagram yulia_akimenkooo

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