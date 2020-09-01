Торт «Пьяная вишня»: рецепт от Юлии Акименко
«Пьяная вишня» – это классический бисквит с добавлением вишни, шоколада и взбитых сливок. В мире этот торт также называют «Шварцвальд» и «Black forest» («Черный лес»). Для детского праздника это лакомство точно не подойдет, но однозначно порадует взрослых. Своим рецептом поделилась самая сексуальная участница «МастерШеф»-9 Юлия Акименко. Пошаговый рецепт приготовления торта «Пьяная вишня» читайте в материале.
Ингредиенты для бисквита:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 150 г
- мука – 100 г
- какао – 40 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Приготовление:
- Белки отделить от желтков и взбить по отдельности с сахаром.
- Аккуратно смешать белки с желтками силиконовой лопаткой.
- Взять сито и постепенно просеять все сухие ингредиенты, одновременно вмешивая их в яичную массу. Движения должны быть направлены в одну сторону, снизу вверх.
- Переливаем тесто в форму и ставим на 20–25 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
- Проверяем время от времени готовность бисквита деревянной зубочисткой.
- Готовый бисквит вынимаем и ставим остывать.
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Ингредиенты для пропитки:
«Предварительно за сутки я замочила вишню в коньяке. Затем достала, процедила и хорошо отжала вишню от лишней жидкости», – делится Юлия.
- коньяк с соком вишни – треть стакана
- кофе – 2 ч. л.
- кипяченая вода
Приготовление:
- Соединить все ингредиенты и перемешать.
- Дать настояться.
Ингредиенты для крема:
- рикотта – 250 г
- филадельфия – 50 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – примерно 150 г
Приготовление:⠀
- Белки отделить от желтков. Взбить то и другое с сахаром. Белки взбиваем несильно, чтоб крем получился жиденький.
- Ко взбитым желткам добавляем 2 вида сыра и перемешиваем до однородности. Можно даже аккуратно взбить.
- Добавляем белки и перемешиваем. Пробуем на вкус, и если все нравится, значит, крем готов.
Собираем десерт:
- На дно креманки выкладываем бисквит, который мы промокнули в пропитке.
- Добавляем вишню и сверху покрываем кремом. Продолжаем в такой же очередности укладывать слои, пока не закончится место.
- Сверху посыпаем какао и украшаем свежими ягодами.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram yulia_akimenkooo