«П’яна вишня» – це класичний бісквіт з додаванням вишні, шоколаду та збитих вершків. У світі його також називають «Шварцвальд» та «Black forest» («Чорний ліс»). Для дитячого свята ця смакота точно не підійде, але однозначно порадує дорослих. Своїм рецептом поділилася найсексуальніша учасниця «МастерШеф»-9 Юлія Акименко. Покроковий рецепт приготування торта «П’яна вишня» читайте в матеріалі.

Інгредієнти для бісквіта:

яйця – 3 шт.

цукор – 150 г

борошно – 100 г

какао – 40 г

розпушувач – 1 ч. л.

Приготування:

Білки відокремити від жовтків і збити окремо з цукром. Акуратно змішати білки з жовтками силіконовою лопаткою. Взяти сито і поступово просіяти всі сухі інгредієнти, одночасно вмішуючи їх у яєчну масу. Рухи повинні бути спрямовані у одному напрямку, знизу доверху. Переливаємо тісто у форму і ставимо на 20 – 25 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку. Перевіряємо час від часу готовність бісквіта дерев’яною зубочисткою. Готовий бісквіт виймає і ставимо остигати.

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Інгредієнти для пропитки:

«Попередньо за добу я замочила вишню в коньяку. Потім дістала, процідила і добре віджала вишню від зайвої рідини», – ділиться Юлія.

коньяк із соком вишні – третина склянки

кава – 2 ч. л.

кип’ячена вода

Приготування:

З’єднати всі інгредієнти і перемішати. Дати настоятися.

Інгредієнти для крему:

рикота – 250 г

філадельфія – 50 г

яйця – 3 шт.

цукор – приблизно 150 г

Приготування: ⠀

Білки відокремити від жовтків. Збити те й інше з цукром. Білки збиваємо несильно, щоб крем вийшов ріденький. До збитих жовтків додаємо 2 види сиру і перемішуємо до однорідності. Можна навіть акуратно збити. Додаємо білки і перемішуємо. Куштуємо, і якщо все подобається, значить, крем готовий.

Збираємо десерт:

На дно креманки викладаємо бісквіт, який ми зволожили у пропитці.

Додаємо вишню і зверху покриваємо кремом. Продовжуємо укладати шари, поки не закінчиться місце.

Зверху посипаємо какао і прикрашаємо свіжими ягодами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Смачного!

Джерело: Instagram yulia_akimenkooo

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