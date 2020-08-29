Много рыбы не бывает! Дорадо с муссом из хека – не только вкусное, но и очень полезное блюдо. Как же его приготовить? Пошаговый рецепт дорадо с муссом из хека от победителя «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинского (Павы) читайте в материале.

Ингредиенты:

дорадо – 1 шт. (350 – 450 г)

филе хека – 150 г

лимон – 1 шт.

сырокопченый бекон – 50 г

кедровый орех – 30 г

сливки 33% жирности – 100 мл

кинза – 35 г (½ пучка)

масло оливковое – 3 ст. л.

лук-шалот – 2 шт.

чеснок – 1 зубчик

шампанское (можно белое полусладкое вино) – 250 мл

соль, перец – по вкусу

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Приготовление:

Филируем дорадо, удаляем кости. Солим, перчим и добавляем лимонный сок. Оставляем мариноваться. На сухой сковороде обжариваем орешки. На отдельной сковороде обжариваем мелко нарезанный лук, бекон и чеснок. Филе хека перебиваем в пасту блендером и перетираем через сито. Добавляем в наш мусс кедровый орех, заранее слегка подробив его. Туда же добавляем обжаренный бекон, лук и чеснок. Постепенно вливаем холодные сливки, чтобы масса стала однородной. Перемешиваем и добавляем кинзу. Затем приготовленный мусс выкладываем в кондитерский мешок и наносим на филе дорадо, как на фото в карусели ниже. Пищевую пленку смазываем оливковым маслом, заворачиваем рыбу. Делаем маленькие проколы зубочисткой с обеих сторон. В сотейник вливаем шампанское и доводим до кипения. Сверху ставим сито и кладем нашу рыбу. Накрываем крышкой и готовим 15 мин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – pava_vb

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