Дорадо с муссом из хека: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
29.08.2020
Много рыбы не бывает! Дорадо с муссом из хека – не только вкусное, но и очень полезное блюдо. Как же его приготовить? Пошаговый рецепт дорадо с муссом из хека от победителя «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинского (Павы) читайте в материале.
Ингредиенты:
- дорадо – 1 шт. (350–450 г)
- филе хека – 150 г
- лимон – 1 шт.
- сырокопченый бекон – 50 г
- кедровый орех – 30 г
- сливки 33% жирности – 100 мл
- кинза – 35 г (½ пучка)
- масло оливковое – 3 ст. л.
- лук-шалот – 2 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- шампанское (можно белое полусладкое вино) – 250 мл
- соль, перец – по вкусу
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Приготовление:
- Филируем дорадо, удаляем кости. Солим, перчим и добавляем лимонный сок. Оставляем мариноваться.
- На сухой сковороде обжариваем орешки.
- На отдельной сковороде обжариваем мелко нарезанный лук, бекон и чеснок.
- Филе хека перебиваем в пасту блендером и перетираем через сито.
- Добавляем в наш мусс кедровый орех, заранее слегка подробив его. Туда же добавляем обжаренный бекон, лук и чеснок.
- Постепенно вливаем холодные сливки, чтобы масса стала однородной. Перемешиваем и добавляем кинзу.
- Затем приготовленный мусс выкладываем в кондитерский мешок и наносим на филе дорадо, как на фото в карусели ниже.
- Пищевую пленку смазываем оливковым маслом, заворачиваем рыбу. Делаем маленькие проколы зубочисткой с обеих сторон.
- В сотейник вливаем шампанское и доводим до кипения.
- Сверху ставим сито и кладем нашу рыбу.
- Накрываем крышкой и готовим 15 мин.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – pava_vb
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