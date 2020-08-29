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Дорадо с муссом из хека: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

29.08.2020

Много рыбы не бывает! Дорадо с муссом из хека – не только вкусное, но и очень полезное блюдо.  Как же его приготовить? Пошаговый рецепт дорадо с муссом из хека от победителя «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинского (Павы) читайте в материале.

дорадо с муссом из хека

Ингредиенты: 

  • дорадо 1 шт. (350450 г)
  • филе хека 150 г
  • лимон 1 шт.
  • сырокопченый бекон 50 г
  • кедровый орех 30 г
  • сливки 33% жирности 100 мл
  • кинза 35 г (½ пучка)
  • масло оливковое 3 ст. л.
  • лук-шалот 2 шт.
  • чеснок 1 зубчик
  • шампанское (можно белое полусладкое вино) 250 мл
  • соль, перец по вкусу

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Приготовление:

  1. Филируем дорадо, удаляем кости. Солим, перчим и добавляем лимонный сок. Оставляем мариноваться.
  2. На сухой сковороде обжариваем орешки.
  3. На отдельной сковороде обжариваем мелко нарезанный лук, бекон и чеснок.
  4. Филе хека перебиваем в пасту блендером и перетираем через сито. 
  5. Добавляем в наш мусс кедровый орех, заранее слегка подробив его. Туда же добавляем обжаренный бекон, лук и чеснок. 
  6. Постепенно вливаем холодные сливки, чтобы масса стала однородной. Перемешиваем и добавляем кинзу.
  7. Затем приготовленный мусс выкладываем в кондитерский мешок и наносим на филе дорадо, как на фото в карусели ниже.
  8. Пищевую пленку смазываем оливковым маслом, заворачиваем рыбу. Делаем маленькие проколы зубочисткой с обеих сторон.
  9. В сотейник вливаем шампанское и доводим до кипения.
  10. Сверху ставим сито и кладем нашу рыбу. 
  11. Накрываем крышкой и готовим 15 мин.
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Приятного аппетита!

Источник: Instagram – pava_vb

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