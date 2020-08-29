Багато риби не буває! Дорадо з мусом із хека – не лише смачна, а й дуже корисна страва. Як же її приготувати? Покроковий рецепт дорадо з мусом із хека від переможця «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського (Пави) читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

дорадо – 1 шт. (350 – 450 г)

філе хека – 150 г

лимон – 1 шт.

сирокопчений бекон – 50 г

кедровий горіх – 30 г

вершки 33% жирності – 100 мл

кінза – 35 г (½ пучка)

оливкова олія – ​​3 ст. л.

цибуля-шалот – 2 шт.

часник – 1 зубчик

шампанське (можна біле напівсолодке вино) – 250 мл

сіль, перець – за смаком

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Приготування:

Філеруємо дорадо, видаляємо кістки. Солимо, перчимо та додаємо лимонний сік. Залишаємо маринуватися. На сухій сковороді обсмажуємо горішки. На окремій сковороді обсмажуємо дрібно нарізану цибулю, бекон і часник. Філе хека перебиваємо в пасту блендером і перетираємо через сито. Додаємо в наш мус кедровий горіх, заздалегідь злегка подрібнивши його. Туди ж додаємо обсмажений бекон, цибулю і часник. Поступово вливаємо холодні вершки, щоб маса стала однорідною. Перемішуємо і додаємо кінзу. Потім приготований мус викладаємо в кондитерський мішок і наносимо на філе дорадо , як на фото в каруселі нижче. Харчову плівку змащуємо оливковою олією, загортаємо рибу. Робимо маленькі проколи зубочисткою з обох сторін. У сотейник вливаємо шампанське і доводимо до кипіння. Зверху ставимо сито і кладемо нашу рибу. Накриваємо кришкою і готуємо 15 хв.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Смачного!

Джерело: Instagram – pava_vb

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