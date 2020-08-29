Дорадо з мусом із хека: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)
29.08.2020
Багато риби не буває! Дорадо з мусом із хека – не лише смачна, а й дуже корисна страва. Як же її приготувати? Покроковий рецепт дорадо з мусом із хека від переможця «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського (Пави) читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- дорадо – 1 шт. (350–450 г)
- філе хека – 150 г
- лимон – 1 шт.
- сирокопчений бекон – 50 г
- кедровий горіх – 30 г
- вершки 33% жирності – 100 мл
- кінза – 35 г (½ пучка)
- оливкова олія – 3 ст. л.
- цибуля-шалот – 2 шт.
- часник – 1 зубчик
- шампанське (можна біле напівсолодке вино) – 250 мл
- сіль, перець – за смаком
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Приготування:
- Філеруємо дорадо, видаляємо кістки. Солимо, перчимо та додаємо лимонний сік. Залишаємо маринуватися.
- На сухій сковороді обсмажуємо горішки.
- На окремій сковороді обсмажуємо дрібно нарізану цибулю, бекон і часник.
- Філе хека перебиваємо в пасту блендером і перетираємо через сито.
- Додаємо в наш мус кедровий горіх, заздалегідь злегка подрібнивши його. Туди ж додаємо обсмажений бекон, цибулю і часник.
- Поступово вливаємо холодні вершки, щоб маса стала однорідною. Перемішуємо і додаємо кінзу.
- Потім приготований мус викладаємо в кондитерський мішок і наносимо на філе дорадо, як на фото в каруселі нижче.
- Харчову плівку змащуємо оливковою олією, загортаємо рибу. Робимо маленькі проколи зубочисткою з обох сторін.
- У сотейник вливаємо шампанське і доводимо до кипіння.
- Зверху ставимо сито і кладемо нашу рибу.
- Накриваємо кришкою і готуємо 15 хв.
Смачного!
Джерело: Instagram – pava_vb
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