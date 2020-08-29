Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Дорадо з мусом із хека: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

29.08.2020

Багато риби не буває! Дорадо з мусом із хека не лише смачна, а й дуже корисна страва. Як же її приготувати? Покроковий рецепт дорадо з мусом із хека від переможця  «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського  (Пави) читайте в матеріалі.

дорадо с муссом из хека

Інгредієнти:

  • дорадо 1 шт. (350450 г)
  • філе хека 150 г
  • лимон 1 шт.
  • сирокопчений бекон 50 г
  • кедровий горіх 30 г
  • вершки 33% жирності 100 мл
  • кінза 35 г (½ пучка)
  • оливкова олія ​​3 ст. л.
  • цибуля-шалот 2 шт.
  • часник 1 зубчик
  • шампанське (можна біле напівсолодке вино) 250 мл
  • сіль, перець за смаком

Більше на тему: Скумбрія з кремом із зеленого горошку від Івана Мілановічем

Приготування:

  1. Філеруємо дорадо, видаляємо кістки. Солимо, перчимо та додаємо лимонний сік. Залишаємо маринуватися.
  2. На сухій сковороді обсмажуємо горішки.
  3. На окремій сковороді обсмажуємо дрібно нарізану цибулю, бекон і часник.
  4. Філе хека перебиваємо в пасту блендером і перетираємо через сито.
  5. Додаємо в наш мус кедровий горіх, заздалегідь злегка подрібнивши його. Туди ж додаємо обсмажений бекон, цибулю і часник.
  6. Поступово вливаємо холодні вершки, щоб маса стала однорідною. Перемішуємо і додаємо кінзу.
  7. Потім приготований мус викладаємо в кондитерський мішок і наносимо на філе дорадо, як на фото в каруселі нижче.
  8. Харчову плівку змащуємо оливковою олією, загортаємо рибу. Робимо маленькі проколи зубочисткою з обох сторін.
  9. У сотейник вливаємо шампанське і доводимо до кипіння.
  10. Зверху ставимо сито і кладемо нашу рибу.
  11. Накриваємо кришкою і готуємо 15 хв.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Смачного!

Джерело: Instagram pava_vb

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram  СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить