Чахохбили: рецепт от Сергея Денисова
28.08.2020
Чахохбили – рагу из птицы. Это блюдо широко распространено на Кавказе. Как приготовить чахохбили? Пошаговый рецепт от победителя кулинарного шоу «МастерШеф»-9 Сергея Денисова читайте в материале.
Ингредиенты:
- курица – 0,6 кг
- лук – 3 шт.
- помидоры – 0,5 кг
- чеснок – 2 зубчика
- кинза, базилик, петрушка – по 1/2 пучка⠀
- кориандр молотый, уцхо, хмели-сунели, аджика, соль – по вкусу
- морковь и болгарский перец – по желанию (по 1/2 шт.)
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Приготовление:
- Разделываем курицу и обжариваем на разогретой сковороде, а дальше убавляем огонь и накрываем крышкой, чтобы немного протушить. Если курица сухая, то добавьте немного воды. Она не должна гореть.
- Режем лук и отправляем тушиться к курице. По желанию добавляем также морковь и перец.
- Помидоры без кожицы перетираем в кашу.⠀
- Несколько зубчиков чеснока, соль и кинзу растираем в однородную массу и смешиваем с помидорами.
- Вводим помидорную массу к курице с луком и овощами.
- Добавляем специи, петрушку, базилик.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – sergo_batumskij
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