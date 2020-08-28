Чахохбили – рагу из птицы. Это блюдо широко распространено на Кавказе. Как приготовить чахохбили? Пошаговый рецепт от победителя кулинарного шоу «МастерШеф»-9 Сергея Денисова читайте в материале.

Ингредиенты:

курица – 0,6 кг

лук – 3 шт.

помидоры – 0,5 кг

чеснок – 2 зубчика

кинза, базилик, петрушка – по 1/2 пучка⠀

кориандр молотый, уцхо, хмели-сунели, аджика, соль – по вкусу

морковь и болгарский перец – по желанию (по 1/2 шт.)

Больше по теме: Индейка: рецепт от Владимира Ярославского

Приготовление:

Разделываем курицу и обжариваем на разогретой сковороде, а дальше убавляем огонь и накрываем крышкой, чтобы немного протушить. Если курица сухая, то добавьте немного воды. Она не должна гореть. Режем лук и отправляем тушиться к курице. По желанию добавляем также морковь и перец. Помидоры без кожицы перетираем в кашу.⠀ Несколько зубчиков чеснока, соль и кинзу растираем в однородную массу и смешиваем с помидорами. Вводим помидорную массу к курице с луком и овощами. Добавляем специи, петрушку, базилик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – sergo_batumskij

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ