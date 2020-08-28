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Чахохбили: рецепт от Сергея Денисова

28.08.2020

Чахохбили – рагу из птицы.  Это блюдо широко распространено на Кавказе. Как приготовить чахохбили? Пошаговый рецепт от победителя кулинарного шоу «МастерШеф»-9 Сергея Денисова читайте в материале. 

Chakhokhbili chicken Georgian cuisine on wooden table

Ингредиенты: 

  • курица 0,6 кг
  • лук 3 шт.
  • помидоры – 0,5 кг
  • чеснок – 2 зубчика
  • кинза, базилик, петрушка по 1/2 пучка⠀
  • кориандр молотый, уцхо, хмели-сунели, аджика, соль по вкусу
  • морковь и болгарский перец по желанию (по 1/2 шт.)

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Приготовление:

  1. Разделываем курицу и обжариваем на разогретой сковороде, а дальше убавляем огонь и накрываем крышкой, чтобы немного протушить. Если курица сухая, то добавьте немного воды. Она не должна гореть.
  2. Режем лук и отправляем тушиться к курице. По желанию добавляем также морковь и перец.
  3. Помидоры без кожицы перетираем в кашу.⠀
  4. Несколько зубчиков чеснока, соль и кинзу растираем в однородную массу и смешиваем с помидорами.
  5. Вводим помидорную массу к курице с луком и овощами.
  6. Добавляем специи, петрушку, базилик.
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Приятного аппетита!

Источник: Instagram sergo_batumskij

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