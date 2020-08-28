Чахохбілі – рагу з птиці. Ця страва широко поширена на Кавказі. Як приготувати чахохбілі? Покроковий рецепт від переможця кулінарного шоу «МастерШеф»-9 Сергія Денисова читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

курка – 0,6 кг

цибуля – 3 шт.

помідори – 0,5 кг

часник – 2 зубчики

кінза, базилік, петрушка – по 1/2 пучка ⠀

коріандр мелений, уцхо, хмелі-сунелі, аджика, сіль – за смаком

морква і болгарський перець – за бажанням (по 1/2 шт.)

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Приготування:

Розбираємо курку і обсмажуємо на розігрітій сковороді, а далі зменшуємо вогонь і накриваємо кришкою, щоб трохи протушкувати. Якщо курка суха, то додайте трохи води. Вона не повинна горіти. Ріжемо цибулю та відправляємо тушкуватися до курки. За бажання додаємо також моркву та перець. Помідори без шкірки перетираємо в кашу. ⠀ Кілька зубчиків часнику, сіль і кінзу розтираємо в однорідну масу і змішуємо з помідорами. Вводимо помідорну масу до курки з цибулею й овочами. Додаємо спеції, петрушку, базилік.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Смачного!

Джерело: Instagram — sergo_batumskij

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