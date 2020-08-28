Чахохбілі: рецепт від Сергія Денисова
28.08.2020
Чахохбілі – рагу з птиці. Ця страва широко поширена на Кавказі. Як приготувати чахохбілі? Покроковий рецепт від переможця кулінарного шоу «МастерШеф»-9 Сергія Денисова читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- курка – 0,6 кг
- цибуля – 3 шт.
- помідори – 0,5 кг
- часник – 2 зубчики
- кінза, базилік, петрушка – по 1/2 пучка ⠀
- коріандр мелений, уцхо, хмелі-сунелі, аджика, сіль – за смаком
- морква і болгарський перець – за бажанням (по 1/2 шт.)
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Приготування:
- Розбираємо курку і обсмажуємо на розігрітій сковороді, а далі зменшуємо вогонь і накриваємо кришкою, щоб трохи протушкувати. Якщо курка суха, то додайте трохи води. Вона не повинна горіти.
- Ріжемо цибулю та відправляємо тушкуватися до курки. За бажання додаємо також моркву та перець.
- Помідори без шкірки перетираємо в кашу. ⠀
- Кілька зубчиків часнику, сіль і кінзу розтираємо в однорідну масу і змішуємо з помідорами.
- Вводимо помідорну масу до курки з цибулею й овочами.
- Додаємо спеції, петрушку, базилік.
Смачного!
Джерело: Instagram — sergo_batumskij
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