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Свекольный десерт: рецепт от Юлии Акименко

20.08.2020

Как приготовить десерт из свеклы? Своим авторским рецептом этого необычного блюда поделилась участница  «МастерШеф»-9 Юлия Акименко. Пошаговый рецепт приготовления свекольного десерта читайте в материале. 

Ингредиенты для бисквита:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 100 г
  • мука – 100 г
  • какао – 50 г
  • свекольный жмых

Приготовление:

  1. Желтки отделить от белков. То и другое взбить с сахаром. Половину сахара для белков, другую для желтков. 
  2. Аккуратно смешать желтки с белками.
  3.  Затем через сито начинаем просеивать муку и какао, аккуратно перемешиваем. 
  4. В бисквитную смесь добавляем свекольный жмых и так же аккуратно перемешиваем. 
  5. Переливаем смесь в форму для выпекания и ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 2030 минут. 
  6. Проверяем бисквит деревянной зубочисткой, если чистая значит готов. 
  7. Достаем и даем остыть.

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Ингредиенты для желе:

  • свекольный фреш
  • желатин
  • сахар

Приготовление:

  1. Желатин заливаем свекольным фрешем по инструкции. 
  2. Затем нагреваем часть свекольного фреша и добавляем набухший желатин.
  3. Помешиваем до растворения и добавляем сахар. 
  4. Выливаем все в форму и ставим в холодильник застывать.

Ингредиенты для стропа (пропитка):

  • свекольный фреш
  • коньяк
  • сахар

Приготовление: 

  1. Часть свекольного фреша выливаем в сотейник и начинаем нагревать. 
  2. Добавляем алкоголь, сахар и начинаем выпаривать его. 
  3. Когда алкоголь полностью выпарится сироп готов.

Ингредиенты для карамелизированных кубиков свеклы:

  • свежая свекла – 1 шт.
  • сахар – 50 г
  • вода – 50 мл

Приготовление: 

  1. Выливаем воду на сковороду и сыпем равномерно сахар.
  2. Когда появятся пузырьки, то добавляем кубики свеклы и карамелизируем.
  3. Когда они будут выглядеть как креветки значит готовы.

Ингредиенты для крема:

  • яйца – 2 шт.
  • маскарпоне – 250 г
  • сахар – 100 г
  • свекольный фреш

Приготовление: 

  1. Желтки отделяем от белков, то и другое взбиваем с сахаром. 
  2. К желткам добавляем маскарпоне и перемешиваем.
  3. Затем добавляем белки и также перемешиваем. 
  4. Часть кремовой массы смешиваем со свекольным фрешем, затем добавляем это к основную массу и перемешиваем. 
  5. Собираем десерт как на видео. 
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Приятного аппетита!

Источник: Instagram yulia_akimenkooo

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