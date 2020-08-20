Как приготовить десерт из свеклы? Своим авторским рецептом этого необычного блюда поделилась участница «МастерШеф»-9 Юлия Акименко. Пошаговый рецепт приготовления свекольного десерта читайте в материале.

Ингредиенты для бисквита:

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

мука – 100 г

какао – 50 г

свекольный жмых

Приготовление:

Желтки отделить от белков. То и другое взбить с сахаром. Половину сахара для белков, другую для желтков. Аккуратно смешать желтки с белками. Затем через сито начинаем просеивать муку и какао, аккуратно перемешиваем. В бисквитную смесь добавляем свекольный жмых и так же аккуратно перемешиваем. Переливаем смесь в форму для выпекания и ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 20 – 30 минут. Проверяем бисквит деревянной зубочисткой, если чистая – значит готов. Достаем и даем остыть.

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Ингредиенты для желе:

свекольный фреш

желатин

сахар

Приготовление:

Желатин заливаем свекольным фрешем по инструкции. Затем нагреваем часть свекольного фреша и добавляем набухший желатин. Помешиваем до растворения и добавляем сахар. Выливаем все в форму и ставим в холодильник застывать.

Ингредиенты для стропа (пропитка):

свекольный фреш

коньяк

сахар

Приготовление:

Часть свекольного фреша выливаем в сотейник и начинаем нагревать. Добавляем алкоголь, сахар и начинаем выпаривать его. Когда алкоголь полностью выпарится – сироп готов.

Ингредиенты для карамелизированных кубиков свеклы:

свежая свекла – 1 шт.

сахар – 50 г

вода – 50 мл

Приготовление:

Выливаем воду на сковороду и сыпем равномерно сахар. Когда появятся пузырьки, то добавляем кубики свеклы и карамелизируем. Когда они будут выглядеть как креветки – значит готовы.

Ингредиенты для крема:

яйца – 2 шт.

маскарпоне – 250 г

сахар – 100 г

свекольный фреш

Приготовление:

Желтки отделяем от белков, то и другое взбиваем с сахаром. К желткам добавляем маскарпоне и перемешиваем. Затем добавляем белки и также перемешиваем. Часть кремовой массы смешиваем со свекольным фрешем, затем добавляем это к основную массу и перемешиваем. Собираем десерт как на видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Приятного аппетита!

Источник: Instagram yulia_akimenkooo

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