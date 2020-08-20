Свекольный десерт: рецепт от Юлии Акименко
20.08.2020
Как приготовить десерт из свеклы? Своим авторским рецептом этого необычного блюда поделилась участница «МастерШеф»-9 Юлия Акименко. Пошаговый рецепт приготовления свекольного десерта читайте в материале.
Ингредиенты для бисквита:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 100 г
- мука – 100 г
- какао – 50 г
- свекольный жмых
Приготовление:
- Желтки отделить от белков. То и другое взбить с сахаром. Половину сахара для белков, другую для желтков.
- Аккуратно смешать желтки с белками.
- Затем через сито начинаем просеивать муку и какао, аккуратно перемешиваем.
- В бисквитную смесь добавляем свекольный жмых и так же аккуратно перемешиваем.
- Переливаем смесь в форму для выпекания и ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 20–30 минут.
- Проверяем бисквит деревянной зубочисткой, если чистая – значит готов.
- Достаем и даем остыть.
Больше по теме: Торт «Пьяная вишня»: рецепт от Юлии Акименко
Ингредиенты для желе:
- свекольный фреш
- желатин
- сахар
Приготовление:
- Желатин заливаем свекольным фрешем по инструкции.
- Затем нагреваем часть свекольного фреша и добавляем набухший желатин.
- Помешиваем до растворения и добавляем сахар.
- Выливаем все в форму и ставим в холодильник застывать.
Ингредиенты для стропа (пропитка):
- свекольный фреш
- коньяк
- сахар
Приготовление:
- Часть свекольного фреша выливаем в сотейник и начинаем нагревать.
- Добавляем алкоголь, сахар и начинаем выпаривать его.
- Когда алкоголь полностью выпарится – сироп готов.
Ингредиенты для карамелизированных кубиков свеклы:
- свежая свекла – 1 шт.
- сахар – 50 г
- вода – 50 мл
Приготовление:
- Выливаем воду на сковороду и сыпем равномерно сахар.
- Когда появятся пузырьки, то добавляем кубики свеклы и карамелизируем.
- Когда они будут выглядеть как креветки – значит готовы.
Ингредиенты для крема:
- яйца – 2 шт.
- маскарпоне – 250 г
- сахар – 100 г
- свекольный фреш
Приготовление:
- Желтки отделяем от белков, то и другое взбиваем с сахаром.
- К желткам добавляем маскарпоне и перемешиваем.
- Затем добавляем белки и также перемешиваем.
- Часть кремовой массы смешиваем со свекольным фрешем, затем добавляем это к основную массу и перемешиваем.
- Собираем десерт как на видео.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram yulia_akimenkooo
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=