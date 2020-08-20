Як приготувати десерт з буряка? Своїм авторським рецептом цього незвичайного страви поділилася учасниця «МастерШеф»-9 Юлія Акименко. Покроковий рецепт приготування бурякового десерту читайте в матеріалі.

Інгредієнти для бісквіта:

Приготування:

Жовтки відокремити від білків. Те й інше збити з цукром. Половину цукру для білків, іншу для жовтків.

Акуратно змішати жовтки з білками.

Потім через сито починаємо просіювати борошно і какао, акуратно перемішуємо.

У бісквітну суміш додаємо буряковий макуха і так само акуратно перемішуємо.

Переливаємо суміш у форму для випікання і ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 20 – 30 хвилин.

Перевіряємо бісквіт дерев’яною зубочисткою, якщо чиста – значить готовий.