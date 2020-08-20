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Буряковий десерт: рецепт від Юлії Акименко

20.08.2020

Як приготувати десерт з буряка? Своїм авторським рецептом цього незвичайного страви поділилася учасниця «МастерШеф»-9 Юлія Акименко. Покроковий рецепт приготування бурякового десерту читайте в матеріалі.

Інгредієнти для бісквіта:

  • яйця 2 шт.
  • цукор 100 г
  • борошно 100 г
  • какао 50 г
  • буряковий жмих

Приготування:

  1. Жовтки відокремити від білків. Те й інше збити з цукром. Половину цукру для білків, іншу для жовтків.
  2. Акуратно змішати жовтки з білками.
  3. Потім через сито починаємо просіювати борошно і какао, акуратно перемішуємо.
  4. У бісквітну суміш додаємо буряковий макуха і так само акуратно перемішуємо.
  5. Переливаємо суміш у форму для випікання і ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 2030 хвилин.
  6. Перевіряємо бісквіт дерев’яною зубочисткою, якщо чиста значить готовий.
  7. Дістаємо і даємо охолонути.

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Інгредієнти для желе:

  • буряковий фреш
  • желатин
  • цукор

Приготування:

  1. Желатин заливаємо буряковим фрешем за інструкцією.
  2. Потім нагріваємо частина бурякового фрешу і додаємо набряклий желатин.
  3. Помішуємо до розчинення і додаємо цукор.
  4. Виливаємо все в форму і ставимо в холодильник застигати.

Інгредієнти для стропу (просочення):

  • буряковий фреш
  • коньяк
  • цукор

Приготування:

  1. Частину бурякового фрешу виливаємо в сотейник і починаємо нагрівати.
  2. Додаємо алкоголь, цукор і починаємо випаровувати його.
  3. Коли алкоголь повністю випарується сироп готовий.

Інгредієнти для карамелізованих кубиків буряка:

  • свіжа буряк 1 шт.
  • цукор 50 г
  • вода 50 мл

Приготування:

  1. Виливаємо воду на сковороду і розсипаємо рівномірно цукор.
  2. Коли з’являться бульбашки, то додаємо кубики буряка і карамелізіруем.
  3. Коли вони будуть виглядати як креветки значить готові.

Інгредієнти для крему:

  • яйця 2 шт.
  • маскарпоне 250 г
  • цукор 100 г
  • буряковий фреш

Приготування:

  1. Жовтки відділяємо від білків, то і інше збиваємо з цукром.
  2. До жовтків додаємо маскарпоне і перемішуємо.
  3. Потім додаємо білки і також перемішуємо.
  4. Частина кремовою маси змішуємо з буряковим фрешем, потім додаємо це до основну масу і перемішуємо.
  5. Збираємо десерт як на відео.
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Смачного!

Джерело: Instagram yulia_akimenkooo

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