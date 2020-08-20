Буряковий десерт: рецепт від Юлії Акименко
20.08.2020
Як приготувати десерт з буряка? Своїм авторським рецептом цього незвичайного страви поділилася учасниця «МастерШеф»-9 Юлія Акименко. Покроковий рецепт приготування бурякового десерту читайте в матеріалі.
Інгредієнти для бісквіта:
- яйця – 2 шт.
- цукор – 100 г
- борошно – 100 г
- какао – 50 г
- буряковий жмих
Приготування:
- Жовтки відокремити від білків. Те й інше збити з цукром. Половину цукру для білків, іншу для жовтків.
- Акуратно змішати жовтки з білками.
- Потім через сито починаємо просіювати борошно і какао, акуратно перемішуємо.
- У бісквітну суміш додаємо буряковий макуха і так само акуратно перемішуємо.
- Переливаємо суміш у форму для випікання і ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 20–30 хвилин.
- Перевіряємо бісквіт дерев’яною зубочисткою, якщо чиста – значить готовий.
- Дістаємо і даємо охолонути.
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Інгредієнти для желе:
- буряковий фреш
- желатин
- цукор
Приготування:
- Желатин заливаємо буряковим фрешем за інструкцією.
- Потім нагріваємо частина бурякового фрешу і додаємо набряклий желатин.
- Помішуємо до розчинення і додаємо цукор.
- Виливаємо все в форму і ставимо в холодильник застигати.
Інгредієнти для стропу (просочення):
- буряковий фреш
- коньяк
- цукор
Приготування:
- Частину бурякового фрешу виливаємо в сотейник і починаємо нагрівати.
- Додаємо алкоголь, цукор і починаємо випаровувати його.
- Коли алкоголь повністю випарується – сироп готовий.
Інгредієнти для карамелізованих кубиків буряка:
- свіжа буряк – 1 шт.
- цукор – 50 г
- вода – 50 мл
Приготування:
- Виливаємо воду на сковороду і розсипаємо рівномірно цукор.
- Коли з’являться бульбашки, то додаємо кубики буряка і карамелізіруем.
- Коли вони будуть виглядати як креветки – значить готові.
Інгредієнти для крему:
- яйця – 2 шт.
- маскарпоне – 250 г
- цукор – 100 г
- буряковий фреш
Приготування:
- Жовтки відділяємо від білків, то і інше збиваємо з цукром.
- До жовтків додаємо маскарпоне і перемішуємо.
- Потім додаємо білки і також перемішуємо.
- Частина кремовою маси змішуємо з буряковим фрешем, потім додаємо це до основну масу і перемішуємо.
- Збираємо десерт як на відео.
Смачного!
Джерело: Instagram yulia_akimenkooo
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