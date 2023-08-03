Серія 45 | 03.08.2023 | 2023

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У лікарню потрапляє футболист із травмою ноги. Поки йде його лікування від придивляється до Соні та згадує слова ворожки, яка йому наврочила успіх при одній умові. Він має одружитись на дівчині, яка за характеристиками схожа на Соню. Невже в Платона з’явиться конкурент? Та чи прийме знаки уваги від харизматичного пацієнта Софія? Покаже серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 45.

Після непередбачуваного викриття психологом Ганною підступних вчинків Бориса Наталя теж набереться сміливості зупинити багаторічну брехливу гру Бориса. Не пропустіть, як спливла вся жахлива правда в серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 45.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 44 серія від 03.08.2023