Лікарка Ковальчук 45 серия смотреть онлайн от 03.08.2023

Серия 45 | 03.08.2023 | 2023

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В больницу попадает футболист с травмой ноги. Пока идет его лечение, он присматривается к Соне и вспоминает слова гадалки, которая ему напророчила успех при одном условии. Он должен жениться на девушке, которая по характеристикам похожа на Соню. Неужели у Платона появится конкурент? И примет ли знаки внимания от харизматичного пациента София? Покажет сериал Лікарка Ковальчук 2023 серия 45.

После непредсказуемого разоблачения психологом Анной коварных действий Бориса Наталья тоже наберется смелости остановить многолетнюю лживую игру Бориса. Не пропустите, как всплыла вся ужасная правда в сериале Лікарка Ковальчук 2023 серия 45.

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