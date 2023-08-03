Серія 44 | 03.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 44 від 03.08.2023 на сайті СТБ!

Син Діми Богданчик раптово зникає з дому. Таня не знаходить собі місця. Задля пошуків хлопчика підключаються всі можливі зв’язки. Чи зможуть його знайти, покаже серіал Лікарка Ковальчук 2023 серія 44.

Довготривалий тягар образи спав з плечей дітей, коли вони дізналися, що їх мати потрапила до лікарні й знаходиться на межі життя та смерті. Тепер, коли постане ризик ніколи більше не побачити рідну людину, вони зроблять все, аби її врятувати. Спостерігайте, як відбудеться примирення в стінах лікарні неймовірного медичного серіалу Лікарка Ковальчук 2023.

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Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 43 серія від 03.08.2023