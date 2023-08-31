Серія 44 | 31.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 44 серія від 31.08.2023 на сайті СТБ! Вікторія доручає Едуарду проводити первинний огляд пацієнтів, які проходять клінічні дослідження. В обмін на це вона обіцяє йому фінансову винагороду та посаду завідувача відділення. Чи погодиться Едуард на таку привабливу пропозицію? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2 сезон 44 серія Інга весь день ходитиме засмучена через те, що весілля чекати цілий місяць. Ігор не хоче, щоб його кохана сумувала, тому вирішує скористатися послугами експрес-весілля. Чи погодиться Інга стати його дружиною просто зараз? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 44 серія.

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