Серія 43 | 31.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 43 серія від 31.08.2023 на сайті СТБ! Ковальчук дізнається про махінації Вікторії, унаслідок яких загинула пацієнтка. Також Стефа розповідає Оксані, що це Кравець влаштувала вибух у лабораторії. Чи зможе Ковальчук вивести Вікторію на чисту воду? Дізнайтеся просто зараз!

У серіалі Лікарка Ковальчук 2023 серія 43 Ігор запропонує Інзі знову переїхати до нього, а також покличе її заміж. Чи прийме Інга його пропозицію? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 43 серія.

Дивитися онлайн серіал Лікарка Ковальчук – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Лікарка Ковальчук 2 сезон 42 серія від 30.08.2023