Лікарка Ковальчук 2 сезон 44 серия смотреть онлайн от 31.08.2023

Серия 44 | 31.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Лікарка Ковальчук 2 сезон 44 серия от 31.08.2023 на сайте СТБ! Виктория поручает Эдуарду проводить первичный осмотр пациентов, проходящих клинические исследования. В обмен на это она обещает ему финансовое вознаграждение и должность заведующего отделением. Согласится ли Эдуард на такое заманчивое предложение? Узнайте прямо сейчас!

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