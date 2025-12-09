Проекты
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 96 серия от 09.12.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 96 серия от 09.12.2025. Сериал К.О.Д. 96 серия 2025 смотреть онлайн - на сайте СТБ
К.О.Д Серия 96 К.О.Д. 2025 96 серия от 09.12.2025 смотреть онлайн
Серия 96 | 09.12.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 96 от 09.12.2025 на сайте СТБ и узнайте, какая трагедия произошла в новогоднюю ночь. 

Сразу после полуночи в новогоднюю ночь в полицию поступает телефонный звонок. Соседи услышали выстрелы в доме семьи Весленко. Правоохранители застают жуткую картину, где жена и муж убиты.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как следователи разыскивают того, кто напал на Эвелину и Валерия. Судмедэкспертиза устанавливает, что мужчина прикрылся женой от пули, и именно поэтому Эвелина погибла первой. Однако это все равно не спасло Весленко. Кроме того, детективы пытаются найти их дочь Снежану. Все указывает на то, что девушка бежала от убийцы и могла быть ранена. Где же сейчас Снежана? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 96 от 09.12.2025 на сайте СТБ и узнайте.

