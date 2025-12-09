К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 96 серія від 09.12.2025

Серія 96 | 09.12.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 96 від 09.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, яка трагедія трапилась у новорічну ніч.

Прямо після опівночі в новорічну ніч до поліції надходить телефонний дзвінок. Сусіди почули постріли у будинку родини Весленків. Правоохоронці застають моторошну картину, де дружина і чоловік убиті.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як слідчі розшукують того, хто напав на Евеліну та Валерія. Судмедекспертиза встановлює, що чоловік прикрився дружиною від кулі, і саме тому Евеліна загинула першою. Однак це все одно не врятувало Весленка. Крім того детективи намагаються знайти їхню доньку Сніжану. Все вказує на те, що дівчина тікала від вбивці та могла бути пораненою. Де ж зараз Сніжана? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 96 від 09.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Дивитись К.О.Д.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 95 серія