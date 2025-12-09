К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 95 серия от 09.12.2025

Серия 95 | 09.12.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 95 от 09.12.2025 на сайте СТБ и узнайте, какая опасность угрожает подполковнику Полянскому.

Друга и побратима Сергея Полянского Назара Полищука убивают в собственном доме. Там же снайпер пытается застрелить самого подполковника. Кто и почему открыл охоту на старых друзей? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Следователи исследуют дела, которые вел Полищук. Одно из них, убийство неизвестного, личность которого пытались скрыть, привлекает внимание подполковника. Полянский узнает в жертве своего бывшего командира Дмитрия Иванцева. Вот только мужчину считали мертвым еще с 2011 года. Как Иванцев мог быть жив? И что на самом деле случилось в Ливии 14 лет назад? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 95 от 09.12.2025 на сайте СТБ и узнайте.

