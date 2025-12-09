Проєкти
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 95 серія від 09.12.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 95 серія від 09.12.2025. Серіал К.О.Д. 95 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
К.О.Д Серія 95 К.О.Д. 2025 95 серія від 09.12.2025 дивитись онлайн
Серія 95 | 09.12.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 95 від 09.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, яка небезпека загрожує підполковнику Полянському.

Друга і побратима Сергія Полянського Назара Поліщука вбивають у власному домі. Там же снайпер намагається застрелити самого підполковника. Хто й чому відкрив полювання на старих друзів? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Слідчі досліджують справи, які вів Поліщук. Одна з них, вбивство невідомого, особу якого намагались приховати, привертає увагу підполковника. Полянський впізнає в жертві свого колишнього командира Дмитра Іванцева. От тільки чоловіка вважали мертвим ще з 2011 року. Як Іванцев міг бути живим? І що насправді трапилось у Лівії 14 років назад? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 95 від 09.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

