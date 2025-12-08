К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 94 серия от 08.12.2025

Серія 94 | 08.12.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 94 от 08.12.2025 на сайте СТБ и узнайте, кто убивает людей, похожих на сотрудников департамента?

Дочь бизнесмена Анатолия Яремы находит на яхте отца странные пакеты. Внутри – жуткая картина. Человеческое тело, разрезанное бензопилой на части. Но самое страшное, что у трупа лицо Гайворона.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как выясняется, что убитый был актером Виталием Рудницким. Он решил изменить внешность якобы для того, чтобы выглядеть брутальнее и получать больше ролей. Однако расследование становится все более жутким, когда следователи находят еще одну убитую. На этот раз женщину с лицом Небесной. Зачем эти люди пытались стать похожими на сотрудников департамента? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 94 от 08.12.2025 на сайте СТБ и узнайте.

