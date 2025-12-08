К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 94 серія від 08.12.2025

Серія 94 | 08.12.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 94 від 08.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, хто вбиває людей, схожих на працівників департаменту?

Донька бізнесмена Анатолія Яреми знаходить на яхті батька дивні пакети. Всередині – моторошна картина. Людське тіло, розрізане бензопилою на частини. Та найстрашніше, що в трупа обличчя Гайворона.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як з’ясовується, що вбитий був актором Віталієм Рудницьким. Він вирішив змінити зовнішність нібито для того, щоб виглядати брутальніше та отримувати більше ролей. Однак розслідування стає все більш моторошним, коли слідчі знаходять ще одну вбиту. Цього разу жінку з обличчям Небесної. Для чого ці люди намагалися стати схожими на працівників департаменту? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 94 від 08.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

