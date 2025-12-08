К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 93 серия от 08.12.2025

Серія 93 | 08.12.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 93 от 08.12.2025 на сайте СТБ и узнайте, действительно ли серийник снова взялся за дело?

В парке обнаруживают убитую молодую девушку. Цветок на месте преступления напоминает почерк серийного маньяка, который действовал в столице год назад. Тогда его не удалось поймать. Получится ли сейчас? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Эксперты устанавливают имя убитой. Ею оказывается Есения Файнц. В то же время они не забывают прорабатывать и другие версии. Следователи проверяют родственников и близких жертвы. Кроме того, детективы разыскивают собаку-поводыря Есении, с которой девушка не расставалась. Действительно ли за убийством Файнц стоит цветочный маньяк? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 93 от 08.12.2025 на сайте СТБ и узнайте.

