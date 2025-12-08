К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 93 серія від 08.12.2025

Серія 93 | 08.12.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 93 від 08.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, чи справді серійник знову взявся за справу?

У парку виявляють вбитою молоду дівчину. Квітка на місці злочину нагадує почерк серійного маніяка, який діяв у столиці рік тому. Тоді його не вдалося спіймати. Чи вийде зараз? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Експерти встановлюють ім’я вбитої. Нею виявляється Єсенія Файнц. Водночас вони не забувають пропрацьовувати й інші версії. Слідчі перевіряють родичів і близьких жертви. Крім того детективи розшукують собаку-поводиря Єсенії, з ким дівчина не розлучалась. Чи справді за вбивством Файнц стоїть квітковий маніяк? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 93 від 08.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Дивитись К.О.Д.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 92 серія