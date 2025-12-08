Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 93 серія від 08.12.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 93 серія від 08.12.2025. Серіал К.О.Д. 93 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
Дивіться також
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 93 серія від 08.12.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 94 серія від 08.12.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 93 серія від 08.12.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 92 серія від 04.12.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 93 серія від 08.12.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 91 серія від 04.12.2025 дивитись онлайн

 К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 93 серія від 08.12.2025
К.О.Д

К.О.Д. 2025 90 серія від 03.12.2025 дивитись онлайн
К.О.Д Серія 93 К.О.Д. 2025 93 серія від 08.12.2025 дивитись онлайн
Серія 93 | 08.12.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 93 від 08.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, чи справді серійник знову взявся за справу?

У парку виявляють вбитою молоду дівчину. Квітка на місці злочину нагадує почерк серійного маніяка, який діяв у столиці рік тому. Тоді його не вдалося спіймати. Чи вийде зараз? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Експерти встановлюють ім’я вбитої. Нею виявляється Єсенія Файнц. Водночас вони не забувають пропрацьовувати й інші версії. Слідчі перевіряють родичів і близьких жертви. Крім того детективи розшукують собаку-поводиря Єсенії, з ким дівчина не розлучалась. Чи справді за вбивством Файнц стоїть квітковий маніяк? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 93 від 08.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Дивитись К.О.Д.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 92 серія

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати