К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 92 серия от 04.12.2025

Серия 92 | 04.12.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 92 от 04.12.2025 на сайте СТБ, чтобы не пропустить очень интересное расследование.

К судмедэксперту департамента обращается ее подруга Саша. В небольшом селе недалеко от столицы происходит убийство, которое пытались выдать за несчастный случай. Кто же ненавидел обычного фермера? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Чтобы убить Сергея Нестеренко, убийца воспользовался электрошокером. Односельчане фермера указывают оперативникам на первого подозреваемого. Муж Саши Валерий Тарута очень ревновал жену к Нестеренко. В селе ходили слухи об их отношениях, и это очень нервировало Таруту. Мог ли ревнивый мужчина избавиться от соперника? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 92 от 04.12.2025 на сайте СТБ и узнайте.

