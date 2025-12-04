Проєкти
Холостяк
 Зважені та щасливі
 МастерШеф
 Супермама
 Смак дитинства
 Серіали
 К.О.Д
 Сліпа
 ДНК. Свої
 Один за всіх
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 92 серія від 04.12.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 92 серія від 04.12.2025. Серіал К.О.Д. 92 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 92 серія від 04.12.2025
К.О.Д Серія 92 К.О.Д. 2025 92 серія від 04.12.2025 дивитись онлайн
Серія 92 | 04.12.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 92 від 04.12.2025 на сайті СТБ, щоб не пропустити дуже цікаве розслідування.

До судмедекспертки департаменту звертається її подруга Саша. У невеликому селі неподалік столиці стається вбивство, яке намагалися видати за нещасний випадок. Хто ж ненавидів звичайного фермера? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Щоб вбити Сергія Нестеренка, вбивця скористався електрошокером. Односельці фермера вказують оперативникам на першого підозрюваного. Чоловік Саши Валерій Тарута дуже ревнував дружину до Нестеренка. У селі ходили чутки про їхні стосунки, і це дуже нервувало Таруту. Чи міг ревнивий чоловік позбутися суперника? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 92 від 04.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

