К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 91 серия от 04.12.2025

К.О.Д

К.О.Д Серия 91 К.О.Д. 2025 91 серия от 04.12.2025 смотреть онлайн
Серия 91 | 04.12.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 91 от 04.12.2025 на сайте СТБ и не пропустите расследование жестокого убийства.

Анфису Журавленко находят убитой в собственном доме. После удара ножом девушка потеряла большое количество крови. На орудии преступления не нашли отпечатков пальцев, но обнаружили частицы кожи, которых достаточно для сравнения.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как выясняется, что к убийству Анфисы причастен человек с карликовостью. Эксперты выясняют, что педагог была в отношениях с Аркадием Бучко. Однако оперативники находят мужчину без сознания. На него тоже кто-то напал, но, в отличие от Анфисы, оставил в живых. Кто же стоит за этими преступлениями? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 91 от 04.12.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

