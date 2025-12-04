К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 91 серія від 04.12.2025

Серія 91 | 04.12.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 91 від 04.12.2025 на сайті СТБ та не пропустіть розслідування жорстокого вбивства.

Анфісу Журавленко знаходять вбитою у власному домі. Після удару ножем дівчина втратила велику кількість крові. На знарядді злочину не знайшли відбитків пальців, але виявили частки шкіри, яких достатньо для порівняння.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як з’ясовується, що до вбивства Анфіси причетна людина з карликовістю. Експерти з’ясовують, що педагогиня була в стосунках з Аркадієм Бучком. Однак оперативники знаходять чоловіка непритомним. На нього теж хтось напав, однак, на відміну від Анфіси, залишив живим. Хто ж стоїть за цими злочинами? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 91 від 04.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

