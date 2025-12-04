Проєкти
К.О.Д

К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 91 серія від 04.12.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 91 серія від 04.12.2025. Серіал К.О.Д. 91 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 91 серія від 04.12.2025
К.О.Д Серія 91 К.О.Д. 2025 91 серія від 04.12.2025 дивитись онлайн
Серія 91 | 04.12.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 91 від 04.12.2025 на сайті СТБ та не пропустіть розслідування жорстокого вбивства.

Анфісу Журавленко знаходять вбитою у власному домі. Після удару ножем дівчина втратила велику кількість крові. На знарядді злочину не знайшли відбитків пальців, але виявили частки шкіри, яких достатньо для порівняння.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як з’ясовується, що до вбивства Анфіси причетна людина з карликовістю. Експерти з’ясовують, що педагогиня була в стосунках з Аркадієм Бучком. Однак оперативники знаходять чоловіка непритомним. На нього теж хтось напав, однак, на відміну від Анфіси, залишив живим. Хто ж стоїть за цими злочинами? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 91 від 04.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

