К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 90 серия от 03.12.2025

Серия 90 | 03.12.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 90 от 03.12.2025 на сайте СТБ и узнайте, как и почему убили рок-звезду.

Юрия Дягилева убили в его номере. Солист группы Зевс умер от асфиксии, вызванной аллергической реакцией на арахис. Судебная экспертиза установила, что арахисовое масло содержалось в помаде, которую кто-то оставил на губах Юрия.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как под подозрение следствия попала фанатка группы Дарья Кугай. Однако девушку быстро оправдали. Затем подозрение пало на менеджера группы Елену Тамирис, которую Дягилев планировал уволить. Почему женщина солгала оперативникам? И действительно ли это она решила убить Дягилева? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 90 от 03.12.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

