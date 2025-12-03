Проєкти
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 90 серія від 03.12.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 90 серія від 03.12.2025. Серіал К.О.Д. 90 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 90 серія від 03.12.2025
К.О.Д Серія 90 К.О.Д. 2025 90 серія від 03.12.2025 дивитись онлайн
Серія 90 | 03.12.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 90 від 03.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, як і чому вбили рок-зірку.

Юрія Дягілєва вбили в його номері. Соліст гурту Зевс помер через асфіксію, яку викликала алергічна реакція на арахіс. Судмедекспертиза встановила, що арахісова олія містилась у помаді, яку хтось залишив на губах Юрія.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як під підозрою слідства опинилась фанатка гурту Дар’я Кугай. Однак дівчину швидко виправдали. Потім підозра впала на менеджерку гурту Олену Таміріс, яку Дягілєв планував звільнити. Чому жінка збрехала оперативникам? І чи справді це вона вирішила вбити Дягілєва? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 90 від 03.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 89 серія

