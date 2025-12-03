Проекты
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 89 серия от 03.12.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 89 серия от 03.12.2025.
К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 89 серия от 03.12.2025
К.О.Д

К.О.Д Серия 89 К.О.Д. 2025 89 серия от 03.12.2025 смотреть онлайн
Серия 89 | 03.12.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 89 от 03.12.2025 на сайте СТБ и узнайте, к каким поступкам подталкивает желание мести и любви.

В женской колонии происходит убийство. Ольга Богдан через несколько дней должна была выйти на свободу, но вместо этого оказалась на том свете. Экспертиза установила, что женщину отравили мышьяком, который она приняла вместе с обезболивающими.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как выясняется, что Ольга покупала обезболивающие на стороне. Теперь следователям нужно выяснить, кто именно был поставщиком Богдан, чтобы выйти на след убийцы. Расскажет ли кто-нибудь из сокамерниц жертвы, где она брала лекарства? И с кем накануне смерти подралась Богдан? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 89 от 03.12.2025 на сайте СТБ и узнайте.

