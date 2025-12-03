К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 89 серія від 03.12.2025

Серія 89 | 03.12.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 89 від 03.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, на які вчинки штовхає бажання помсти та кохання.

У жіночій колонії стається вбивство. Ольга Богдан через декілька днів мала вийти на волю, натомість опинилася на тому світі. Експертиза встановила, що жінку отруїли миш’яком, який вона прийняла разом зі знеболювальними.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як з’ясовується, що Ольга купувала знеболювальні на стороні. Тепер слідчим потрібно з’ясувати, хто саме був постачальником Богдан, щоб вийти на слід вбивці. Чи розповість хтось зі співкамерниць жертви, де вона брала ліки? І з ким напередодні смерті побилась Богдан? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 89 від 03.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Дивитись К.О.Д.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 88 серія